السعودية | أمانة الجوف تنفذ مشروع سفلتة 18 مخططاً بالمنطقة ومحافظاتها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

تنفذ أمانة منطقة الجوف مشروع سفلتة مخططات المنح في نطاق الأمانة والبلديات التابعة الذي يشمل أعمال سفلتة 18 مخططًا في محافظات ومدن وقرى المنطقة.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, تقدم وتيرة العمل في عدد من المخططات منها الربوة وشرق سوق الجملة وغرب اللقائط، مبيناً أن نسبة الإنجاز في مشروع سفلتة مخططات المنح وصلت إلى 45%، مبينا أن المشروع يأتي ضمن جهود الأمانة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية بمنطقة الجوف، وخطط توفير الخدمات البلدية للأهالي والتوسع فيها، وفقاً لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير البلديات والإسكان.

وكانت الأمانة قد وقعت عقود سفلتة مخططات المنح مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 55 مليون ريال.

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