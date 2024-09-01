السعودية | خادم الحرمين الشريفين يعزي ملك تايلند في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

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