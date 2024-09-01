شكرا لقرائتكم خبر عن "نزاهة" تجري 380 تحقيقًا وتوقف 139 شخصًا خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أغسطس 2024م.

وبلغت حصيلة أعمال خلال شهر أغسطس2950 جولة رقابية، و أجرت 380 تحقيقاً، وأوقفت 139 موقوفًا منهم من أطلق سراحه.



وشملت التحقيقات 6 وزارات وهي الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والبلديات والإسكان، علاوة على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.