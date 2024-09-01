شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طالبًا الحد الأدنى.. قرار بإغلاق الفصول التخصصية ذات الأعداد القليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت وزارة التعليم إغلاق فصول المسارات التخصصية التي يقل عدد طلابها عن 15 طالبًا وطالبة.

وشددت الوزارة على ضرورة دمج هذه الفصول ذات الأعداد القليلة، سواء داخل المدرسة نفسها أو مع مدارس أخرى مجاورة، مع التأكيد على ألا يقل عدد الطلاب في الفصل المدمج عن 25 طالبًا.

كما أتاحت الوزارة خيار نقل المسار التخصصي بالكامل إلى مدرسة أخرى، مع نقل أي تجهيزات خاصة مرتبطة به.



مخاطبة "التخطيط الدراسي"



وأكدت الوزارة على عدم السماح بتغيير المسار التخصصي في المدرسة نفسها، وفي حال استدعت الحاجة للإغلاق أو الدمج أو النقل، يتعين على مديري المدارس رفع الأمر إلى المكتب المختص لمخاطبة إدارة التخطيط المدرسي لأخذ الموافقة اللازمة بالإغلاق أو الدمج، أو النقل للمسارات التخصصيَّة.

وأشارت إلى ان هذا القرار في إطار سعي الوزارة الدؤوب لضمان بيئة تعليمية محفزة ومثمرة لجميع الطلاب، خاصة في المسارات التخصصية التي تتطلب عناية خاصة وتركيزًا أكبر.