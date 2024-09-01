القضايا العمالية تتراجع ومؤشرات الصلح ترتفع

ارتفع مؤشر الصلح في دعاوي القضايا العمالية ضمن مبادرة تحسين ظروف العمل للوافدين 78% خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث أسهمت في تقليل تدفق القضايا على المحاكم العمالية، والمحافظة على العلاقة التعاقدية، في وقت صرفت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 900 مليون ريال لبرنامج التوطين، ليصل ما تم صرفه منذ بداية البرنامج إلى 4 مليارات ريال، وتوظيف 14 ألف مواطن ومواطنة ضمن البرنامج، ليصل إجمالي التوظيف إلى 172 ألف موظف وموظفة.

42 ألف تأشيرة

كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للربع الثاني من العام الحالي إصدار 42.853 ألف تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن في مجالات متنوعة خلال موسم الحج الماضي، وتدريب 10 آلاف مستفيد في برامج التوطين الذي يستهدف تدريبات نوعية وتخصصية، تهدف إلى رفع نسبة الاستدامة للسعوديين في سوق العمل، ودعم المستفيدين بـ4 حوافز ممثلة في: حافز دعم الأجور، وحافز التدريب، وحافز استدامة الأفراد، وحافز استدامة المنشآت، وتمديد مدة تأمين السكن المؤقت لعام إضافي لـ57 من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمواطنين الملاك المُسكنين مؤقتا، وتمديد السكن المؤقت لعام إضافي لـ307 مستفيدين في محافظة جدة.

9712 فرصة

بلغ إجمالي الفرص الوظيفية النوعية التي تمت توفيرها خلال النصف الأول من العام الحالي 9712 فرصة وظيفية، وبلغ إجمالي الذين تم توظيفهم من السعوديين أكثر من 38 ألف سعودي، وتم التحقق من امتثال المنشآت لقرار توطين المهن، الممثلة في: طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الصحية، والأجهزة الطبية، ووظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومهن الهندسة وإدارة المشاريع، والمهن القانونية، ومهن التسويق والمشتريات والمبيعات والمحاسبة، وتمكين 6178 مستفيدا من الضمان الاجتماعي عبر توفير فرص توظيفية مناسبة لمؤهلاتهم للالتحاق بسوق العمل، وتمكين 1299 مستفيدا عبر مسار المشاريع الريادية.

99% مباشرة

وصل إجمالي مباشرة البلاغات العالية الخطورة 99%، مما يعكس قدرة الوزارة على سرعة الاستجابة والكفاءة، والإسهام في بناء بيئة أسرية آمنة وخالية من العنف، وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات الاجتماعية، بينما بلغ مؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات 87%، وتم تدشين 3 فروع افتراضية لمكاتب العمل في نجران والحدود الشمالية والجوف، وتدريب أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة في الجوانب السلوكية والإدارية والقيادية، وتأسيس 5 تعاونيات جديدة في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، وحائل، والأحساء، وعسير.

تأشيرات وتوطين

%78 ارتفاع مؤشر الصلح بالدعاوى العمالية

4 مليارات ريال صرفت لبرامج التوطين

172 ألف موظف ضمن برنامج التوطين

إصدار 42.8 ألف تأشيرة عمل موسمية

توفير 9712 فرصة وظيفية نوعية

%99 مباشرة البلاغات العالية الخطورة

%87 رضا المستفيدين عن الخدمات

تأسيس 5 تعاونيات جديدة

تدشين 3 فروع افتراضية في 3 مناطق

تدريب 8 آلاف في الجوانب السلوكية والإدارية والقيادية

توظيف 38 ألف سعودي في 6 أشهر

4 حوافز مقدمة لمستفيدي التوطين