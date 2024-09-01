شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة ومتوسطة على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أمطار الباحة والمدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة إلى خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، إضافة إلى احتمال تكون الأعاصير القمعية.وأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب وجزيرة فرسا، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.كما نبَّه مركز الأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.ونبَّه أيضًا إلى هطول أمطار متوسطة على محافظتي العيص وينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.