شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من السباحة في أماكن تجمع المياه بعد هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من السباحة في أماكن تجمع المياه بعد هطول الأمطار، والمجازفة بعبور الأودية عند جريانها.

ودعت المديرية إلى البقاء في أماكن آمنة بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة.

وأهابت المديرية بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.