شكرا لقرائتكم خبر الرياض تستضيف غداً النسختين الأولى من معرض Saudi Warehousing & Logistics Expo ومعرض Saudi Wood Expo ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصادف يوم غد الافتتاح الكبير للنسخة الأولى من معرض Saudi Warehousing & Logistics Expo، وهو أكبر حدث لسلسلة التوريد والتخزين والخدمات اللوجستية في المملكة، ومعرض Saudi Wood Expo الحدث الأكبر في قطاع الأخشاب والذي يستمر حتى 4 سبتمبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

مع وصول حالة الترقب إلى ذروتها، يستعد أكثر من 11000 زائر متحصص لاستكشاف عدد كبير من الابتكارات والتقنيات المتطورة والمنتجات والخدمات وفرص التواصل.



بمجرد فتح الأبواب، سيكشف معرض Saudi Warehousing & Logistics Expo الذي سيقام في موقع مشترك مع معرض Saudi Wood Expo، النقاب عن أهم النقاط البارزة التي لا يمكن تفويتها:

حفل الافتتاح

سيفتتح الأستاذ/ حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، الحدث بعد حفل قص الشريط.



إطلاق المنتجات

ستطلق Smartlog الإسبانية نظام AutoStors، وهو نظام آلي متقدم للتخزين وإعداد الطلبات مبني على تصميم مكعب ويحسن مهام التخزين والانتقاء، مما يزيد من كفاءة المستودعات واستخدامها.

وستطلق شركة Logigates الشركة العارضة الأخرى Robo Mena 6D، الذراع الروبوتية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي للشركة والمصنوعة محلياً.

وستطلق شركة "أتمتة" التي تتخذ من جدة مقراً لها روبوت "MIR Robot"، الذي يعزز الإنتاجية والسلامة، ويقلل من المهل الزمنية، ويتعامل مع ما يصل إلى 250 كجم في المساحات الضيقة ومثالي للبيئات الصعبة.



عروض حية مباشرة

ستعرض مجموعة E80 Group الإيطالية المزودة للحلول اللوجستية الداخلية حلولها المبتكرة للبرامج والأجهزة، المصممة لدمج المصانع ومراكز التوزيع وأتمتتها بالكامل.

ستقدم شركة صدر اللوجستية، الشركة الرائدة في مجال التصنيع والخدمات اللوجستية وحلول التخزين الحديثة، أنظمة التخزين الفريدة والمنتجات المعدنية.

القمة اللوجستية السعودية

سيستضيف معرض Saudi Warehousing & Logistics Expo الدورة الافتتاحية للقمة السعودية للخدمات اللوجستية، مما يقود قيادة الفكر من خلال توحيد قادة سلسلة التوريد والتخزين والخدمات اللوجستية لمناقشة مستقبل الصناعة.

وسيتحدث في القمة متحدثون رفيعو المستوى من شركة البحر الأحمر الدولية، وأمازون، وبن داود القابضة، والبريد السعودي، وشركة أجيكس، ومشاريع الترفيه السعودية (سيفين)، وشركة اليمامة القابضة، وأبونيان القابضة، وشركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج السعودية، وشركة دي إس في، من بين شركات أخرى.



دردشات "هلا"

ستقود دردشات هلا "هلا شات" جلسات توعية تركز على الاستدامة والرقمنة والأتمتة في سلسلة التوريد والتخزين والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى صناعات الأخشاب والأعمال الخشبية.

ستعرض هذه الجلسات سيناريوهات الأعمال ودراسات الحالة التي يقدمها كبار مزودي الحلول.

ستتضمن الجلسات مناقشات حول مواضيع مهمة تقدمها شركات بارزة مثل الابتكار والأتمتة في التخزين من قبل سويس لوج الشرق الأوسط، ونشر الذكاء الاصطناعي المولّد في التعبئة والتغليف من قبل V3iT Consulting والعامل البشري في عصر الأتمتة من قبل سافوي الشرق الأوسط.



منطقة حرفيي الأخشاب

في معرض Saudi Wood Expo، سيجد عشاق الخشب ومصممو الديكور الداخلي قطعاً فريدة من نوعها للأعمال الخشبية وعروضاً حية من قبل الحرفيين السعوديين، بما في ذلك وجدان الجهوري، فنانة بصرية مقيمة في الرياض، وعبد الله السيلاني، فنان نحت على الخشب، من بين آخرين.



Wood U Do It؟

يمكن للزوار عرض مهاراتهم في الحفر في مسابقة مدتها 1 دقيقة في معرض Saudi Wood Expo.

الهدف هو حفر أكبر عدد ممكن من البراغي في لوح خشبي، مع عد البراغي المحفورة بالكامل والنظيفة فقط.

سيتم الإعلان عن الفائزين كل يوم، الذين يقومون بحفر أكبر عدد من البراغي، في نهاية كل يوم من أيام الحدث والحصول على قسيمة بقيمة 500 ريال سعودي.



يقام معرض Saudi Warehousing & Logistics Expo ومعرض Saudi Wood Expo في موقع مشترك في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر 2024 في الرياض.

الحدث مجاني للحضور للمتخصصين في هذا المجال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.saudilogisticsexpo.com