شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار وتجديد 9,284 شهادة صحية وفحص 6,680 عينة غذاء بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 9،284 شهادة صحية خلال شهر أغسطس، وفحص 6,680 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية والتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتساهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.



رقابة مستمرة

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال.

وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.