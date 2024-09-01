شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة جديدة بالمستحضرات المسموح بصرفها في الصيدليات والمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تحديث شامل لإجراءات وضوابط المستحضرات الدوائية الخاضعة للرقابة الخاصة.

وحددت الهيئة قائمة تضم 20 مستحضرًا دوائيًا يسمح باستخدامها حصريًا في المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة، ومن بينها ”المنشطات الابتنائية الأندروجينية“ و”معدلات مستقبلات الأندروجين الانتقائية“ و”هرمونات النمو“ و”ميزوبروستول“ و”دينوبروستون“ و”إيبوستان“ و”جيميبروست“ و”ميفيبريستون“.





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وفي الوقت نفسه، سمحت الهيئة ببيع 10 مستحضرات دوائية في الصيدليات المرخصة، بما في ذلك ”المنشطات الابتنائية الأندروجينية“ و”معدلات مستقبلات الأندروجين الانتقائية“ و”هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية“ و”هرمونات النمو“ و”عامل تحرير هرمون النمو“ و”مفرزات هرمون النمو“ و”الببتيدات المحررة لهرمون النمو“ و”إيزوتريتينوين“ و”ثاليدومايد ومشتقاته“ و”إيزوبيكلون“.

وشددت الهيئة على ضرورة الحصول على نموذج إقرار من المريض قبل صرف مستحضرين دوائيين هما ”إيزوتريتينوين“ و”ثاليدومايد ومشتقاته“.