شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة: تكرار العمرة متاح ماعدا شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​​​​​​ أوضحت وزارة الحج والعمرة أن العمرة متاحة على مدار العام وبإمكانية تكرار العمرة خلال فترة إقامة المعتمر في المملكة ماعدا شهر رمضان المبارك والتي سيسمح فيه بأداء العمرة لمرة واحدة فقط، وكذلك سيتاح إصدار تصريح واحد فقط للصلاة في الروضة الشريفة كل 365 يومًا في حال توافر إمكانيات وقت طلب التصريح .

وبينت أحقية المعتمر زيارة أي مدينة داخل المملكة خلال مدة إقامته بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عنه، موضحةً أن الإقامة في المملكة لمدة 3 أشهر من تاريخ القدوم وبحد أقصى في تاريخ 1 ذي القعدة أيهم أقرب علمًا أن نهاية إصدار التأشيرات وآخر موعد للدخول ستكون 15 شوال .



وبيّنت الوزارة أن الحصول على خدمة التأمين الشامل، وتعتبر البوليصة سارية المفعول لمدة 90 يومًا من تاريخ دخول المملكة تشتمل على العديد من المنافع منها ( تقديم الخدمات الصحية للمعتمر في جميع مستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني) ويغطي التأمين الحوادث والكوارث التي قد تواجه المعتمر ال قدر الله، وحالات تأخر وإلغاء رحلت الطيران وتتضمن بدل الإقامة والإعاشة ونقل جثمان المعتمر إلى وطنه الأصلي سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث تغطية تكاليف علاج كوفيد19- والحجر الصحي في حالة الإصابة لا قدر الله والتعويضات التأمينية حسب لائحة الوثيقة علمًا بأن وثيقة التأمين الشامل لا تتعارض ولا تستبدل مع اللوائح والأنظمة المتبعة لدى الهيئات ذات العلاقة والشركات الناقلة .



وشددت الوزارة على شركات العمرة توفير كافة الخدمات في برنامج المعتمر من سكن ونقل وخدمات أرضية والخدمات الإضافية وفق المواصفات والكميات والفترات الزمنية المتعاقد عليها، ومعالجة أي قصور فيها بدون تحميل المعتمر أي تكاليف إضافية، مؤكدة أن مسؤولية شركة العمرة في التحقق من جاهزية الخدمات المتعاقد عليها مع المعتمر قبل قدومه للمملكة، كما أن الشركة ستكون مسؤولة عن تنظيم تفويج المعتمرين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي على مجموعات وتعيين موظف مسؤول عن كل مجموعة ينظم دخولهم للحرم بموجب التصاريح ويرافقهم لحين فراغهم من النسك .

صلاحية البوليصة