شكرا لقرائتكم خبر عن الطاعون يفرض حظرًا مؤقتًا على استيراد الأغنام من رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

المواشي من خارج المملكة دعماً للسوق المحلي وحفاظاً على استقرار الأسعار

إجراءات وقائية

ويسعى قطاع الصحة الحيوانية بمركز وقاء إلى تطوير أعماله في الوقاية من الامراض الحيوانية الوبائية والمستوطنة، وتغيير التوجه الحالي والمكثف لاستخدام المستحضرات البيطرية والمبيدات للمربين إلى استخدام التقنيات والطرق الحديثة فـي تنفيذ أعمالها.

وذلك مـن خلال المراقبـة والمتابعة الدائمة للأمراض الحيوانية، وتطبيق برامج الوقاية والمكافحة للسيطرة على الأمراض الحيوانية، والدعم الفني للإدارات ذات العلاقة في زيادة الإنتاج الحيواني المحلي وتسجيل ومراقبة أعمال الوقاية والمكافحة المختلفة ورفع المستوى المعرفي لمربي الثروة الحيوانية.

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، تعميماً بفرض حظر مؤقت على استيراد الأغنام (ضأن وماعز) من جمهورية رومانيا.وذلك بعد ورود تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، يتضمن تسجيل إصابات بمرض طاعون المجترات الصغيرة بجمهورية رومانيا، التي تعد ضمن الدول الأكثر تصديراً للماشية في العالم بنحو 2.3 مليون رأس سنوياً حسب أحدث إحصائية للبنك الدولي في عام 2022.وتستورد المملكةمن خلال منافذها، بناءً على نتائج الفحص التي تثبت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً.كما يتم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوئها يتم فسح الإرساليات.