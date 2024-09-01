شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة.. المهلة المحددة لدخول الإرساليات الخطرة إلى الموانئ والان نبدء بالتفاصيل

مواد قابلة للاشتعال

الدمام - شريف احمد - حذرت الهيئة العامة للموانئ من تصدير حاويات محملة بمواد سائلة قابلة للاشتعال مثل المواد الكيميائية أو البتروكيميائية أو المشتقات البترولية دون الحصول على تصاريح فسح مسبقة من جهات الاختصاص.وأشارت في تعميم اطلعت عليه "اليوم"، إلى ما جرى رصده من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال متابعة حركة التصدير بالمنافذ الحدودية من وجود حاويات محملة بمواد سائلة قد تكون خطرة وقابلة للاشتعال مثل المواد الكيميائية، أو البتروكيميائية، أو المشتقات البترولية.ولفت التعميم إلى أن هذه المواد مقيدة بتصاريح فسح من قبل جهات الاختصاص أو تكون مواد يمنع تصديرها للخارج، مشيرة إلى أن هذه المواد قد تبقى لفترات طويلة في ساحات الميناء وتتعرض لأشعة الشمس المباشرة، لعدم حصولها على تصاريح الفسح مسبقاً، أو عدم التصريح بالبيان الجمركي عن المادة الصحيحة التي بداخل الحاويات أو عدم إكمال أحد شروط التصدير، أو عدم مراجعة العميل للدائرة الجمركية، ويعد ذلك عدم تقيد بالتعليمات لمثل هذه المواد الخطرة.وشددت الهيئة على عدم قبول طلب نقل البضائع الخطرة التي تحمل مواد سائلة قابلة للاشتعال على متن السفن إلا بوجود تصاريح فسح مسبقة من جهات الاختصاص للإرسالية المصدرة.وحددت فترة سماح لدخول الإرساليات ساحات الميناء للمصدرين ممن لديهم تصريح فسح مسبق من جهة الاختصاص بـ 48 ساعة قبل موعد مغادرة السفينة.ودعت الهيئة المصدرين إلى التقيد بالتعليمات الخاصة بتصدير المواد الخطرة والحرص على الحصول على التصاريح اللازمة قبل الشروع في عملية التصدير، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حالات عدم الامتثال.