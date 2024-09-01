شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة البنوك السعودية الإعلامية تنظم ورشة عمل عن (الثقافة المالية والاستثمار) لمنسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - نظمّت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تحت مظلة مبادرتها "واعي المصرفي" لنشر وتعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار، ورشة عمل لمنسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي بعنوان

(الثقافة المالية والاستثمار) قدمها الأستاذ يوسف السحيمي مدير منتجات المطلوبات في البنك العربي الوطني .

وجاء تنظيم الورشة ضمن سلسلة الجهود الرامية إلى رفع الوعي بثقافة الادخار والتخطيط للميزانية الشخصية والأسرية، والإدارة الحصيفة للدخل والمصاريف، والاستثمار من خلال الادخار، إلى جانب التعريف ببعض المفاهيم المالية، والقيمة الفعلية للمبالغ المدّخرة، واستعراض أنواع الادخار والطرق الحديثة لإدارة هذا النشاط، والتعريف بنماذج من التجارب العملية المرتبطة به.

كما قدّم السحيمي خلال الورشة لمنسوبي المستشفى، تعريفاً بالمفاهيم الادخارية والمالية، وأسس ترشيد النفقات وإعداد الميزانية الشخصية واستثمار المدخرات بما من شأنه أن يحقق قيمة مضافة ويعود بالمنفعة المالية على المدخرين، فيما طرح خلال الورشة أدوات تقييم المخاطر في الاستثمار، والخطوات السليمة لتحديد الأهداف المالية وطرق الادّخار للطوارئ.

ويأتي تنظيم هذه الورشة، ضمن سلسلة الجهود التي تتبناها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية وبالشراكة مع البنوك لتعزيز ثقافة التوعية المالية والادخار بين مختلف الشرائح المجتمعية، انسجاماً مع برنامج تطوير القطاع المالي.

