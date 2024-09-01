شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية متنوعة في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات السودان

العمل الإنساني في موريشيوس

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 600 حقيبة وزي مدرسي للطلاب والطالبات في مديريات حجر والريدة الشرقية وتريم والسوم بمحافظة حضرموت، ضمن المرحلة الثانية من مشروع العودة للمدارس في اليمن.ويهدف المشروع في مرحلته الثانية إلى تجهيز 95 فصلًا دراسيًا بديلًا مع مستلزماتها، وتوفير المواد التعليمية مثل الحقائب والزي المدرسي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود ( المستفيدات من مشاريع التدريب والتمكين السابقة) من خلال تجهيزهن الحقائب المدرسية محلية الصنع، في محافظات حضرموت وحجة وأبين ولحج.كما وزّع المركز أمس 5.335 سلة غذائية في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 37.345 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.وفي تشاد، قدم مركز الملك سلمان أمس الأول, 900 سلة غذائية في مدينة دقنا بإقليم حجر لميس، استفاد منها 5.400 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية تشاد للعام 2024م.فيما وزّع المركز أمس 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من السيول والفيضانات في محلية دنقلا بالولاية الشمالية في السودان، استفاد منها 5.026 فردًا.من ناحية أخرى، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في موريشيوس.ونوّه السفير سودهن بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في بلاده، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة أصبح علامةً فارقةً في مجال العمل الإنساني الدولي.