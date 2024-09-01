شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يزور كلية الملك فهد الأمنية ويتابع سير العمل فيها والان نبدء بالتفاصيل

جناح الطب الشرعي

الدمام - شريف احمد - تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، سير العمل في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.واطلع سموه خلال الزيارة على نماذج من الفصول الذكية والأجنحة التعليمية التي تضم جناح تحقيق الشخصية الذي جرى تجهيزه بكافة أدوات ومستلزمات النشاطات المتصلة بتحقيق الشخصية، ومعاينة أماكن وقوع الحوادث الجنائية وجمع الأدلة والبيانات، وتبادل المعلومات، وإعداد وتقديم تقارير العمل.كما اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على جناح الطب الشرعي الذي يتم تدريب الطلاب فيه على التحقيق في حالات الوفيات والإصابات التي تقع ضمن ظروف غامضة غير اعتيادية بهدف الكشف عن الأسباب غير الواضحة لوقوع الجريمة.رافق سموه خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن ابراهيم العروان.