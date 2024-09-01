المنتخب السعودي للمعلوماتية ينهي استعداداته للمشاركة في الأولمبياد الدولي بمصر

أنهى المنتخب السعودي للمعلوماتية، معسكره التدريبي في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد المعلوماتية الدولي، الذي ستحتضن فعاليات نسخته الـ 36 ذات المدينة، من 1 - 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة قرابة 90 دولة.

وتمتلك المملكة في رصيدها من منافساتها السابقة في هذا الأولمبياد 6 جوائز دولية (4 ميداليات برونزية، وشهادتي تقدير)، وتأتي مشاركتها هذا العام بشراكة إستراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، وبرعاية شركة علم.

ويُنظم أولمبياد المعلوماتية الدولي بوصفه مسابقة برمجة تنافسية دولية سنوية لطلبة المدارس الثانوية، وأقيم للمرة الأولى على مستوى العالم عام 1989م في بلغاريا برعاية اليونيسكو والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات IFIP. ويتنافس الطلاب المتميزون على أساس فردي، حيث تـُتاح المشاركة لأربعة طلاب فقط من كل دولة، ويتطلب من كل متسابق تحليل المشكلات البرمجية وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والاختبار. ويُعد أولمبياد المعلوماتية من أعرق مسابقات علوم الحاسب الآلي في العالم، وهو أحد أولمبيادات العلوم الدولية الخمسة التي تنظم حول العالم سنويًا، كما أنه ثاني أكبر المسابقات العلمية بعد أولمبياد الرياضيات الدولي من حيث عدد الدول المشاركة.