شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" يتيح 150 مقعدًا دراسيًا لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، المرحلة الأولى من مبادرة تقديم منح المقاعد الدراسية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بالمدارس الأهلية، بتسكين المقاعد الدراسية لأبناء الشهداء.

وتعمل الإدارة حاليًا في المرحلة الثانية على تقديم المنح الدراسية لأبناء المصابين والأسرى والمفقودين. إتاحة 150مقعدًا دراسيًا وبلغ عدد المقاعد الدراسية المتاحة 150 مقعدًا دراسيًا (بنين وبنات) للعام الدراسي الحالي 1446هـ.

وأطلقت مبادرة المنح الدراسية بالتعاون بين وزارة التعليم وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين واللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية. توفير المقاعد الدراسية في المدارس وتستهدف توفير مقاعد دراسية في المدارس الأهلية والعالمية لأبناء وبنات مستفيدي الصندوق.

وتشمل المرحلة الأولى مستفيدي الصندوق من أبناء الشهداء، والمرحلة الثانية أبناء المصابين والأسرى والمفقودين.

