شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هطول أمطار على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.كان المركز الوطني للأرصاد، كشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مناطق المملكة.وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.وتتضمن الحالة، مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل وجنوب منطقة الرياض.كما لم يستبعد تكون الضباب خلال الليل، وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.