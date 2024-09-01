شكرا لقرائتكم خبر عن نظام نور.. كيف تستفيد من خدمة استعراض الملف الدراسي للطالب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتيح نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية لأعضاء المنظومة التعليمية، مما يساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة بخطوات بسيطة.

ويوفر النظام خدمة استعراض الملف الدراسي للطالب، إذ يمكن لولي الأمر استعراض بيانات الطالب ومعرفة كل المعلومات اللازمة، وهي كالآتي:

عرض جدول الحصص الأسبوعي.

عرض جدول الاختبارات.

عرض وطباعة شهادة تقدير الأندية الموسمية.

عرض وطباعة شهادة الحضور والتميز.

عرض وطباعة خطط النادي الموسمي الملتحق فيه.

عرض وطباعة تقييم الأداء المتميز الذي حصل عليه الطالب.

النشاط المدرسي وعرض الخطط التي يشارك بها الأبناء بالمدرسة.

عرض خطط النشاط بالمدرسة.

متابعة الحضور والغياب "متابعة لولي الأمر والطالب".

استعلام عن نتائج تقييم الطلاب.

حساب ولي الأمر

ويمكن لولي الأمر في نظام نور إمكانية استرجاع حسابه المسجل في النظام بشكل آلي، حال نسيانه لاسم المستخدم أو كلمة السر، ويجري ذلك بالخطوات التالية: