شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وضاحية الملك عبدالله.

كما شملت محافظات صبيا ، وصامطة ، بيش ، وأحد المسارحة ، والحرث ، والعارضة ، وأبوعريش ، والداير بني مالك ، والدرب ، وفيفاء ،والعيدابي ،والطوال , وضمد، وهروب والرّيث وضمد ، وعددا من المراكز والقرى التابعة لها. أمطار رعدية سبق وكشف المركز الوطني عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مناطق المملكة.

وأشار المركز إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.