شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان مستجدات الأوضاع الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وبحثا خلاله مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومناقشة سبل تكثيف العمل العربي - الإسلامي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان استعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

هذا بالإضافة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والجهود المبذولة بهذا الشأن.