نزاهة: إيقاف 139 شخصا بتهمة الفساد في 7 جهات حكومية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر أغسطس 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2950) جولة رقابية، والتحقيق مع (380) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، البلديات والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وإيقاف (139) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال).

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.