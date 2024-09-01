شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الأمطار على مكة المكرمة مساء الأحد وصباح الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متباينة الشدة على منطقة مكة المكرمة، في الفترة المسائية من يوم الأحد، وخلال ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.

وتشهد الطائف وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم، أمطارًا غزيرة حتى الساعة 2 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أمطار متوسطة كما تشهد أماكن أخرى من المنطقة أمطارًا متوسطة، تستمر حتى الساعة 5 صباحًا في أماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرى.

ويشمل التنبيه: العاصمة المقدسة، والقنفذة والكامل والليث والشعيبة.

ويصاحب الأمطار المتوسطة، رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أمطار خفيفة ويُتوقع أن تشهد رابغ وجدة أمطارًا متوسطة حتى الساعة 9 صباحًا، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.