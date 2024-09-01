شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الأرصاد": نتائج متعددة للحالة الجوية على جازان يوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، مشهد فيديو يوثّق الحالة الجويّة التي عاشتها جازان اليوم الأحد.

وأشار إلى أن نتج عنها:

- تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 800 متر.

- سرعة رياح تجاوزت 70 كيلومترًا/ساعة

- أمطار على جيزان بلغت 10 ملم.

- أمطار على "أبو عريش" بلغت 67 ملم.

واختتم المتحدث منشوره بالقول: نراقب ونتابع الظواهر الجوية على مدار الساعة، ووفق إطار زمني محدد.