شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: اليوم أول أيام الخريف أرصادياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المركز الوطني للأرصاد أن اليوم هو أول أيام الخريف أرصادياً في المملكة.

وأكد المركز أن الخريف يعد فصلًا مطريًا وسريع التقلبات، لافتا إلى أنه سيصدر تقريرًا تفصيليًا عن ملامح فصل الخريف هذا العام.

يذكر أن فصل الصيف ينتهي أرصاديًا مطلع سبتمبر، إلا أنه من المتوقع بقاء درجات الحرارة مرتفعة حتى منتصف الشهر مع حدوث تذبذب في درجات الحرارة وتغير في قيم الضغط بعد منتصف سبتمبر المقبل.