سفلتة 18 مخططا بالجوف

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، تقدم وتيرة العمل في عدد من المخططات، منها الربوة وشرق سوق الجملة وغرب اللقائط، مبينًا أن نسبة الإنجاز في مشروع سفلتة مخططات المنح وصلت إلى 45%، مبينا أن المشروع يأتي ضمن جهود الأمانة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية بمنطقة الجوف، وخطط توفير الخدمات البلدية للأهالي والتوسع فيها، وفقًا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير البلديات والإسكان.
وكانت الأمانة قد وقعت عقود سفلتة مخططات المنح مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 55 مليون ريال.
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