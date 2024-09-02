شكرا لمتابعة خبر عن محمية الأمام عبد العزيز تشدد علي منع الصيد بداخلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية على منع الصيد داخل نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية الكائنات الفطرية من خطر الانقراض.

وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن البيئي والمحافظة على التنوع الأحيائي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، والحدّ من الآثار السلبية التي يسببها الصيد للكائنات الفطرية ويمنعها من القيام بدورها الحيوي في عملية التوازن البيئي.

وأكدت الهيئة أن الصيد غير مصرح به في المحميتين، وأنها تتخذ الإجراءات الحازمة مع المخالفين من أجل حماية الموارد الطبيعية، وسوف تقوم فرقها الرقابية بتكثيف جولاتها الميدانية باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق القوانين والأنظمة بحقهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

والجدير بالذكر أنه ، ضبطت الرقابة البيئية في الهيئة، منذ بداية العام الجاري 2024 أكثر من (290) مخالفة بيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وجرى التعامل معها وفق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.