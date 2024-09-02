شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد ": أمطار غزيرة على بدر وينبع النخل وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على محافظتي بدر وينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً. طقس جازان ونبّه المركز اليوم، من هطول أمطار غزيرة إلى خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، الدرب، بيش، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صبيا، صامطة، ضمد، الحرث، الداير، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبّه المركز من ارتفاع الموج، واحتمال تكوّن أعاصير قمعية قبالة شواطئ مدينة جيزان وجزر فرسان والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.