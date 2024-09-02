شكرا لمتابعة خبر عن أهالي قرى كساب بأضم يعيشون الظلام الدامس والخط الثاني هو الحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عاش أهالي قرى كساب التابعة لمحافظة أضم مساء البارحة ليلة مأساوية ، حيث انقطعت الكهرباء منذ الخامسة عصراً، بسبب الأمطار التي هطلت مؤخراً على المحافظة ، وقضوا الأهالي ليلتهم بين الحر والظلام الدامس وهجمات البعوض، التي حرمت أطفالهم وشيوخهم لذة النوم.

وعبر الأهالي عن استيائهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء عن قراهم، مطالبين شركة الكهرباء بتوفير خط آخر، والذي من شأنه أن يحل هذا الانقطاع المتكرر.

وجدير بالذكر، أن تكرار الانقطاع الكهربائي يعدّ أحد أسباب استحقاق التعويض؛ فإذا حدث انقطاع كهربائي عن مستهلك ، فإنه يستحق تعويضًا ويحقّ له رفع شكوى بالإخلال بالمعيار المضمون لتكرار الانقطاع، وينبغي ملاحظة أن المستهلكين، بموجب هذا المعيار، يستحقون تعويضًا لمرة واحدة، كحد أقصى في السنة الميلادية.