شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 6 إجازات غير متاحة لمعلمي العقود إلا بعد التجربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم عدم أحقية معلمي العقود المكانية في الحصول على 6 أنواع من الإجازات، تشمل: رعاية المولود، والدراسية، والاستثنائية، والاضطرارية، والامتحان، والزواج، وذلك حتى اجتيازهم فترة التجربة.

وأوضحت الوزارة أن إجازتي الوضع والأبوة ستكونان متاحتين فقط إذا كان تاريخ الوضع أو الولادة لاحقًا لتاريخ مباشرة العمل.

وأشارت إلى استمرار منح الإجازات الأخرى، مثل المرضية، الاضطرارية، مرافقة المريض، عدة الوفاة، ووفاة أحد الأقارب، وفقًا للشروط المعمول بها.



التعاقد الرسمي أم التعيين؟



وفي سياق متصل، بيّنت الوزارة أن التعاقد الرسمي للمعلمين والمعلمات يتم وفق لوائح الموارد البشرية، حيث يعتبر التعاقد أسلوبًا لتنظيم العلاقة بين الموظف والجهة لأداء مهام الوظيفة بدوام كامل من خلال عقد بينهما.

وأكدت أن التعاقد الرسمي لا يختلف عن التعيين من حيث الأجر والبدلات والمزايا المالية، كما أنه غير محدد المدة ولا يتطلب تجديدًا سنويًا.

ويتمتع المتعاقدون بنفس الحقوق الوظيفية والمالية للمعينين، بما في ذلك ساعات العمل والترقيات والإجازات والانتداب والتدريب والإيفاد والابتعاث وتقويم الأداء وغيرها، ويخضعون لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية. مؤكدة أن مرتبة الوظيفة في العقد الرسمي هي ”معلم ممارس“.