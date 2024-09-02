شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة على نجران

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك على محافظات الجموم وبحرة والليث وعددٍ من المراكز والقرى التابعة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.ونبَّه المركز اليوم أيضًا، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار حبونا وخباش ويدمة.وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 1 ظهرًا، وستستمر حتى الساعة 11 مساءً.