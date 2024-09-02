فريق طبي يستأصل 3 أورام عضلية من رحم أربعينية

نجح فريق طبي بقسم النساء والولادة بمستشفى القطيف المركزي، في استئصال 3 أورام عضلية بالرحم من سيدة تبلغ من العمر 48 سنة، بلغ وزن أكبرها 4 كيلو و100 جرام.

كانت السيدة تعاني من ألم شديد وانتفاخ بالبطن، مع نزيف مستمر واحتاجت لنقل الدم عدة مرات، وبعد عمل الأشعة الصوتية وأشعة الرنين تبين وجود عدة أورام ليفية حميده تملأ تجويف البطن أكبرها بحجم أكثر من 20 سنتيمترًا، عندها تم الإعداد وتجهيز المريضة للإجراء الطبي الذي تم تحديده والذي تمثل في تنفيذ عملية جراحية لإزالة الورم الليفي العضلي، والعمل على إنهاء المعاناة والآلام التي صاحبت السيدة قبل اكتشاف السبب.

وخضعت المستفيدة لعملية استغرقت 3 ساعات تم خلالها استئصال 3 أورام، بقيادة الأخصائي د. شيماء الجشي، الأخصائي د.إسراء توفيق، والطبيب المقيم فاطمة غواص، وتحت إشراف الاستشارية د. ريم الدوسري رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى.

وشارك في العملية من التخدير الاستشاري د. آيات الزاهر، ومن أقسام التمريض الممرضة إيمان أبوزيد.