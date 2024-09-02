نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل افتتاح مهرجان العلوم والتقنية (ستيم 2024)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل افتتاح مهرجان العلوم والتقنية (ستيم 2024)، الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم بعنوان "اكتشف شغفك.. أطلق قدراتك".

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المهرجان في واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، وعدد من مسؤولي الواحة.

ثم تجول سموه في المعرض المصاحب للمهرجان، بعدها عزف السلام الملكي.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً حول مهرجان العلوم والتقنية 2024.

ثم ألقى معالي المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر كلمة ثمَّن فيها تشريف سمو نائب أمير منطقة الرياض لحفل افتتاح المهرجان، معرباً عن سعادة منسوبي الواحة بإطلاق مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024".

وأكد أن الواحة تقدم مجموعة من البرامج والفعاليات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) بطرق تفاعلية متنوعة وبأسلوب التعليم بالترفيه، تم تصميمها لتواكب الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة.

وأفاد معالي الدكتور طاهر، أنه انطلاقًا من سعي الواحة للمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لرؤية 2030 المتعلقة بتنمية القدرات البشرية، يأتي المهرجان هذا العام تحت شعار (الكيمياء الممتعة: عالم البتروكيماويات والكيمياء)، ليتوافق مع الأولويات الوطنية للمملكة؛ حيث يُعد قطاع البتروكيماويات قطاعاً اقتصادياً حيوياً، ويمثل رافداً رئيساً للصادرات السعودية غير النفطية.

وفي ختام حفل الافتتاح تشرف ممثلي الجهات الموقعة مذكرات تفاهم مع واحة الملك سلمان للعلوم بالتقاط الصور التذكارية مع سموه، ثم كرم سموه الجهات الراعية للمهرجان.

يذكر أن المهرجان الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.