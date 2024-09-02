صدور أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء

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الرقم : أ /83
التاريخ : 29 / 2 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 142 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداءً من 1 / 3 / 1446هـ.
- سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ــ رئيساً.
- الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
- الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
- الشيخ الدكتور / عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.
- الشيخ / عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.
- الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.
- الشيخ الدكتور / محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.
- الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.
- الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.
- الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.
- الشيخ / سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.
- الشيخ / محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.
- الشيخ الدكتور / يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.
- الشيخ الدكتور / محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.
- الشيخ الدكتور / جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.
- الشيخ الدكتور / عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.
- الشيخ الدكتور / غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.
- الشيخ الدكتور / سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.
- الشيخ الدكتور / بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله.
- الشيخ / عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.
- الشيخ الدكتور / عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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