صدور أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر اليوم أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء، فيما يلي نصه:الرقم : أ /83التاريخ : 29 / 2 / 1446هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 142 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداءً من 1 / 3 / 1446هـ.

سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ــ رئيساً. الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان. الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. الشيخ الدكتور / عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي. الشيخ / عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع. الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد. الشيخ الدكتور / محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى. الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق. الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري. الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية. الشيخ / سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب. الشيخ / محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ. الشيخ الدكتور / يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد. الشيخ الدكتور / محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد. الشيخ الدكتور / جبريل بن محمد بن حسن البصيلي. الشيخ الدكتور / عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان. الشيخ الدكتور / غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي. الشيخ الدكتور / سامي بن محمد بن عبدالله الصقير. الشيخ الدكتور / بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله. الشيخ / عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك. الشيخ الدكتور / عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.