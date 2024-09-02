شكرا لقرائتكم خبر أمر ملكي: يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيساً - والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



الرقم: أ / 84

التاريخ: 29 / 02 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:الرقم: أ / 84التاريخ: 29 / 02 / 1446هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبد العزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 146) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:

أولاً : يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيساً - والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1446هـ: معالي الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى). معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الاحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى). الدكتورة / ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير. الدكتور/ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحديثي. الدكتور ابراهيم بن محمد بن عبدالله القناص المهندس / ابراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير. الاستاذ / احمد بن سعد بن فهد الكريديس. الاستاذ / أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي. الاستاذ / احمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى. الاستاذ / احمد بن مبروك بن فرج الحجيلي. الدكتورة / اروى بنت عبيد بن حمود الرشيد. الدكتور/ اسامه بن حسن بن ابراهيم عارف. معالي الاستاذ / اسامه بن عبد العزيز بن سعد الربيعة. الاستاذ / اسامه بن ياسين بن احمد الخياري. الدكتورة / أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير. الدكتورة / اشراق بنت علي بن أحمد رفاعي. سمو الأميرة الدكتورة / الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود. الدكتورة / آمال بنت يحي بن عمر الشيخ. الدكتورة / أمل بنت طلعت بن محمود قطان. الدكتورة / أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني. الدكتورة / أميره بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري. الدكتورة / إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين. الدكتور / باسم بن حمدي بن حامد السيد. اللواء / بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب. الدكتورة / بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد. الدكتور / بندر بن معيض بن مقعد البقمي. الدكتور / تركي بن صالح بن عبدالله العواد. الدكتور / تركي بن مشهور بن عويجان العنزي. الدكتورة / تقوى بنت يوسف بن محمد عمر. معالي الأستاذ / ثامر بن نبيل بن عبدالاله نصيف. الدكتور / حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي. الدكتور / حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم. الدكتور / حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث. الأستاذة / حنان بنت عبدالله بن محمد السماري. الدكتور / خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس. المهندس / خالد بن عبدالله بن محمد البريك. معالي الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن. الأستاذ / خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف. الأستاذ / خالد بن ماجد بن سعود آل غرير. الاستاذ / خالد بن محمد بن عبدالله محمد ابو ملحه. الاستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله الزومان. الدكتور / خالد بن محمود بن عمر زبير. الدكتورة دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني. الاستاذة / رائده بنت عبدالله بن راشد ابونيان. الدكتور راشد ابن مسلط ابن عبدالله الشريف. الدكتورة / ريمه بنت صالح بن احمد اليحيا. الاستاذ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري. الاستاذ زياد بن معاشي بن ذوقان العطيه. الدكتورة ساره بنت سليمان بن صالح قاسم. الدكتور/ سالم بن سيف بن سعد ال جربوع. المهندس / سالم بن علي بن محمد الشهراني. الدكتور/ سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع. الاستاذ / سعد بن صليب بن مطلق العتيبي. الدكتور / سعد بن عبد الرحمن بن محمد العمري. معالي الاستاذ/ سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني. الاستاذ/ سلام بن زكي بن عباس الخنيزي. الدكتور / سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد. اللواء/ صالح بن حمدان بن يحى الزهراني. الدكتور / صالح بن محمد بن صالح الشمراني. الدكتور صلاح بن خالد بن خير الله الطالب. الدكتور طارق بن سعيد بن هليل الشمري الاستاذ / طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه. الدكتورة / عائشة بنت حسن بن احمد زكري. الدكتورة / عائشه بنت علي بن محمد حنش عريشي. الدكتور / عادل بن سراج بن صالح ميرداد. الدكتور / عاصم بن محمد بن منصور مدخلي. الدكتور / عاطف بن سعد بن عاطف الشهري. معالي الدكتور / عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الحصين. المهندس / عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم السياري. اللواء الركن الدكتور / عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي. الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم السكران. الدكتور/ عبد الرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي. الدكتور / عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر. الدكتور / عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء. المهندس / عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي. الدكتور / عبدالعزيز بن سلامه بن محمد الجلعود. المهندس / عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي. الاستاذ / عبدالله بن احمد بن صالح ال طاوي. الدكتور/ عبدالله بن سعد بن ابراهيم الوقداني. الاستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان. الدكتور / عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني. الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار. معالي الاستاذ / عبدالله بن فهد بن محمد الحسين. الدكتور / عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس. الاستاذ / عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي. الدكتور / عبدالله بن نضال بن محمد عداس. الاستاذ / عبدالمحسن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق. الدكتور / عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي. الاستاذ / عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان. الدكتور / عطيه بن محمد بن عتيق العطوي. الاستاذ / عقلاء بن علي التركي العقلاء. الدكتور/ علي بن ابراهيم بن علي اللاحم. الدكتور/ علي بن ابراهيم بن علي حامد الغبان. الدكتور/ علي بن سعد بن علي العلي. الاستاذ/ علي بن عائض بن قداح القحطاني. المهندس / علي بن عايض بن ظافر القرني. اللواء / علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ. الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني. اللواء الطيار الركن / علي بن محمد بن يحي العسيري. الدكتورة / عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل. الفريق / عواد بن عيد بن عوده البلوي. الدكتور/ عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي. الدكتورة غاده بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي. الاستاذ/ غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم. الدكتور فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي. الاستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين. الدكتور / فهد بن حسن بن سعيد آل عقران. سمو الأمير / فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود. معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي. الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش. المهندس / فهد بن عثمان بن منصور الكعيك. الاستاذ / فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده. الاستاذ / فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز ابوبشيت. الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي. الدكتورة لبنى بنت حسين بن راشد العجمي. الدكتورة / لطيفه بنت محمد بن عبدالعزيز العبد الكريم. الدكتورة / ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا. الدكتور / متعب بن عايد بن طلع المطيري. الدكتور / مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي. الدكتور/ محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني. اللواء الركن / محمد بن ابراهيم بن محمد العجاجي. الدكتور / محمد بن حسين بن محمد عشري. الاستاذ / محمد بن راشد بن ابراهيم الحميضي. الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي. الدكتور / محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي. الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء. الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح. الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل. الدكتور/ محمد بن علي بن خلوفه مباركي. الدكتور / مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي. المهندس / مطلق بن الاسمر بن مفلح الشراري. الدكتور/ معتز بن طلعت بن محمد بخيت. الدكتور/ معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني. الدكتورة / معيضه بنت معيض بن محمد الغامدي. الدكتور / مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني. الدكتورة منى بنت عبد المحسن بن عبدالرحمن الفضلي. اللواء / منصور بن سلطان بن عبدالله التركي. المهندس / مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري. الاستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر. الدكتور / ناصر بن منصور بن محمد طيران. الدكتورة / نجوى بنت عبد الكريم بن عبدالله الغامدي. الدكتورة / نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير. معالي الدكتور هاني بن محمد بن احمد ابوراس. الدكتور هشام بن كمال بن محمد الفارس. الدكتورة هند بنت ابراهيم بن عايض الخماش. الاستاذ وليد بن حسن بن محمدامين عبدالشكور. الدكتور وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى. الدكتور / ياسر بن عبد الرحمن بن محمود حافظ. الاستاذ / يحيى بن محمد بن ابراهيم المطرودي. الاستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكي: يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيساً - والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1446هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.