شكرا لقرائتكم إس أويل التابعة لأرامكو تزود الخطوط الجوية الكورية بالوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة “إس أويل” (S-Oil)، ثالث أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، الأحد، بدء توريد وقود الطيران المستدام لشركة الخطوط الجوية الكورية على مسارها المنتظم إلى اليابان، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ” يونهاب”.

توريد الوقود المستدام

وقالت الشركة، المملوكة لأرامكو بنسبة 63%، في بيان لها، إن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة تكرير محلية بتوريد الوقود المستدام المنتج في البلاد إلى شركة طيران وطنية على خط منتظم ينطلق من مطار محلي.

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وبحسب الوكالة سيكون توريد الوقود المستدام للناقلة الوطنية لرحلاتها المنتظمة بين مطاري “إنتشون” الدولي و”هانيدا” الياباني مرة واحدة في الأسبوع.

توفير إمدادات وقود الطيران

من جهته، قال أنور الحجازي، الرئيس التنفيذي لشركة “إس-أويل”، في بيان: “من أجل توفير إمدادات مستقرة من وقود الطيران المستدام لعملائها، تدرس الشركة إنشاء منشأة مخصصة لإنتاج وقود الطيران المستدام في “أولسان”، على بعد 305 كيلومترات جنوب شرق سيؤول. تمتلك الشركة منشأة وحيدة لتكرير النفط في مدينة “أولسان” الساحلية.

حصلت شركة “إس-أويل” في أبريل الماضي على شهادات دولية من هيئة الاعتماد العالمية “كونترول يونيون” “Control Union” لإنتاج وقود الطيران المستدام كأول شركة تكرير محلية تقوم بإنتاج هذا النوع من الوقود.

أهمية شركة إس أويل لأرامكو

تمتلك شركة “أرامكو” السعودية، حصة تبلغ 63.4% في شركة “إس أويل”، وهي شركة كورية جنوبية متخصصة في صناعة النفط والبتروكيماويات. تأسست الشركة في عام 1976، وهي واحدة من الشركات الرائدة في كوريا الجنوبية في هذا القطاع.

يقع مقرها الرئيسي في مدينة سيول، كوريا الجنوبية، وتشمل أنشطتها الرئيسية: تكرير النفط، إنتاج البتروكيماويات، والبحث والتطوير في مجال الطاقة.

أهم إنجازات إس أويل

تمتلك إس أويل مصفاة كبيرة في بوسان، تعتبر واحدة من أكبر المصافي في كوريا الجنوبية. وحققت الشركة تقدمًا ملحوظًا في تقنيات التكرير والبتروكيماويات، مما جعلها تنافس بقوة في الأسواق العالمية.

تلتزم إس أويل بالاستدامة وتطوير حلول الطاقة النظيفة، كما تتعاون مع عدة شركات عالمية في مجال الطاقة والبتروكيماويات، مما يعزز من قدرتها التنافسية.