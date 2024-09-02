شكرا لقرائتكم تركي الفيصل يكشف رؤيته عن مستقبل السعودية بعد 50 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رد الأمير تركي الفيصل على سؤال بخصوص رؤيته لمستقبل المملكة العربية السعودية بعد 50 عامًا.

خدمة البشر والإنسانية

وقال الأمير تركي الفيصل، إنه يرى المملكة العربية السعودية بعد 50 عامًا أنها ستكون مركزًا لكل ما يخدم البشر والإنسانية من جميع النواحي.

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وأضاف في كلمة لقناة “الإخبارية”، أن السعودية لن تكون فقط مصدر إشعاع للإنسانية، بل ستكون مركزًا لكل ما يخدم البشر والإنسانية من جميع النواحي الاقتصادية،الاجتماعية، السياسية والتنموية.