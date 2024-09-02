شكرا لقرائتكم مدني الدمام يخمد حريقًا محدودًا في مرفق تعليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت فرق الدفاع المدني في الدمام، من إخماد حريق محدود في مرفق تعليمي.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”: إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.