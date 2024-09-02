شكرا لقرائتكم افتتاح حركة المرور على تقاطع طريق صفوى المطار – أبوحدرية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن افتتاح الحركة المرورية على تقاطع طريق “صفوى المطار – أبوحدرية” بالمنطقة الشرقية، بعد اكتمال أعمال الإصلاحات والصيانة الشاملة.

أبرز أعمال الإصلاحات

وذكرت هيئة الطرق في إنفوجراف صادر عنها، أن أعمال الإصلاحات والصيانة شملت رفع بلاطة الجسر باستخدام أحدث التقنيات العالمية، واستبدال مساند التحميل وفواصل التمدد وإصلاح الخرسانة، إلى جانب إصلاح الأسفلت بطول 550 متراً.

قد يهمّك أيضاً

كما تضمنت أهم الأعمال المنفذة كشط وإعادة سفلتة 400 متر مربع، واستبدال فواصل التمدد بطول 282 متراً، فيما بلغ إجمالي أطول الدهانات 450 متراً مربعاً.

تخفيف الكثافة المرورية

وأشارت هيئة الطرق إلى أن هذا يسهم في ربط طريق أبو حدرية بطريق صفوي الواصل إلى الجبيل، وتخفيف الكثافة المرورية وتسهيل الوصول إلى المطار من المناطق المجاورة، كما يعزز من تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق.