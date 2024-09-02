شكرا لقرائتكم نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي يرافقه مدير عام مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك مازن بن أحمد عسيري وعدد من قيادات الشركة.

وتسلَّم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي للعام الماضي 2023م، والذي تضمن الحركة الجوية حيث بلغت نسبة نمو أعداد المسافرين بزيادة تبلغ 27%، ونمو عدد الرحلات بنسبة نمو 14 % مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة لزيادة الوجهات والناقلات الجديدة والتي بلغ معدل نموها في عام 2023 ما نسبته 13 % مقارنةً بعام 2022م، وكما شهد المطار ارتفاعاً في حركة الشحن وزيادةً في عدد الوجهات الدولية والخدمات والأنشطة التجارية.

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كما استمع سمو نائب أمير منطقة تبوك من المهندس مسرحي لشرحٍ عن المبادرات التي تعتزم الشركة تقديمها في المطار والمشروعات الجاري تنفيذها.

وثمن سمو نائب أمير منطقة تبوك حصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، على شهادة الاعتماد الدولي لتجربة المسافر من مجلس المطارات العالمي، منوهاً سموه بما يلقاه قطاع الطيران والنقل الجوي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله –

من جانبه أعرب المهندس مسرحي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، على دعمهما والمساندة المستمرة، سائلاً الله التوفيق وتقديم كل ما يحقق للمنطقة الخدمات المثلى بعون الله.