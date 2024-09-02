شكرا لقرائتكم الأرصاد : أمطار وتساقط البرد على حائل حتى الـ11 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار ‏متوسطة، وتساقط للبرد، ونشاط ‏في ‏الرياح السطحية، تشمل عدداً من المحافظات، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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طقس عسير

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، صاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران، وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.