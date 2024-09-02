شكرا لقرائتكم الزعاق: زانت الأجواء آخر الليل فاستعدوا للوسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن نهاية هذا الأسبوع سنلاحظ تغيرات مناخية محسوسة، منها هبوب الرياح اللطيفة في آخر الليل، وبرودة الماء وقت الفجر، وازدياد تبريد المكيفات ليلاً.

الاستعداد للوسم

وأضاف الزعاق في فيديو عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه في هذا التوقيت وتحديداً غدًا الموافق 3 سبتمبر، سيدخل النجم الثاني من سهيل.

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وتابع قوله “أبشروا.. زانت الأجواء بآخر الليل، وأصحاب المخيمات والكشتات يا الله يمديكم تستعدون للوسم”.

نجم سهيل

ويعد نجم سهيل هو أحد أشهر النجوم في السماء، ويعتبر من علامات التغيرات الموسمية، ويقع في كوكبة “الفرقدين”، وهو واحد من ألمع النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ويعتبر ظهور سهيل مؤشراً على دخول فصل الخريف، وهو يشير إلى تغييرات مناخية ملحوظة، مثل انخفاض درجات الحرارة وتغير الرياح، وفقًا لمركز طقس العرب.