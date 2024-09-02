شكرا لقرائتكم بعد إنذار أحمر من الأرصاد.. الدفاع المدني يحذر 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، ونجران.

إنذار أحمر من الأمطار

جاء ذلك بعد أن أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر عن حالة مطرية على أجزاء من هذه المناطق.

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وحث الدفاع المدني المواطنين على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، من أجل السلامة أثناء هطول الأمطار.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران، وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.