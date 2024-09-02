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إنقاذ 7 مواطنين ومقيم تعطلت واسطتهم في عرض البحر بالمدينة المنورة

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الرياض - محمد الوسيري - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة مقيمًا من الجنسية اليمنية و(7) مواطنين وتم تقديم المساعدة لهم، إثر تعطل واسطتهم البحرية في عرض البحر.

الالتزام بإرشادات السلامة

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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