شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الإندونيسية هاتفيًا جهود دعم القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزیر الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة ريتلو مارسودي.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية بهدف استعادة كافة الحقوق المشروعة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق.

وناقش الجانبان أهمية تكثيف التنسيق المشترك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكافة القوانين الدولية والإنسانية .