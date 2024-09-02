شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساءً.. أمطار متوسطة على ينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد، وارتفاعاً للأمواج وصواعق رعدية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.