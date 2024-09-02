شكرا لقرائتكم خبر عن "دوريات المجاهدين" تقبض على شخصين لترويجه الحشيش بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات بمحافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه (1798) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

