شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات العلا والعيص وخيبر بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11 مساءً. طقس تبوك

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من أمطار متوسطة، على أملج تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، والحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

