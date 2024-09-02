شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تستعرض أبحاث الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بمقرها، اليوم الأحد، فعاليات "TechHub2024" التي تُعني بأحدث التطورات في المجالات التقنية، بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وشركات التكنولوجيا.

وتتناول الفعاليات مجال الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم البيانات وتطوير البرمجيات، بجانب إقامة جلسات حوارية وورش العمل والمحاضرات يقدمها مجموعة من المختصين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإبرام اتفاقيات وشراكات جديدة تفيد طلاب وطالبات الكلية في تدريبهم وتطويرهم.

كما تتضمن الفعاليات عرض الأعمال المتميزة للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا وتسليط الضوء على مشاريع التخرج والأبحاث العلمية؛ لتشجيع رواد الأعمال على تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع.